Rockband DeWolff nam nieuwe plaat op in busje en hotelkamers

Popzaal De Effenaar in Eindhoven is vrijdag 6 december het toneel van Next of Kin, een authentieke rock-revue, opgezet door de mannen van DeWolff en de Rotterdamse band The Dawn Brothers. Iconen als Bob Dylan, George Harrison en Joe Cocker gaven in de jaren zeventig het goede voorbeeld: tijdens tournees met heel veel muzikanten zetten ze een imposant geluid neer. Ook de bedenkers van de Next of Kin-shows kijken niet op een mannetje/vrouwtje meer of minder. Op het podium staan onder anderen twee drummers, twee pedal steelgitaristen, twee toetsenisten, een driekoppige blazerssectie en speciale gasten als zangeres Merel Sophie en singer-songwriter Tim Knol.