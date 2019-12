Rowwen Hèze heeft in het theater genoeg aan alleen de liedjes

Iemand als Duncan Laurence, geschoold tot op z’n botten, kan goed zingen, volgens de officiële maatstaven. Maar je hebt ook zangers die volgens deze maatstaven niet per se heel goed of zuiver zingen, maar die je wel tot in de diepste poriën weten te raken, niet in de laatste plaats door hun teksten. Bob Dylan is zo iemand, Shane MacGowan van The Pogues, of Jack Poels, frontman van de Noord-Limburgse dialectband Rowwen Hèze. In feesttent of concertzaal valt dat net even minder op dan in het theater, waar zijn band aan een reeks Alleen de liedjes is begonnen.

Michel Sluysmans, artistiek leider van Toneelgroep Maastricht, regisseert de voorstelling, en zette flink wat filmbeelden en animatie in, en enkele gastoptredens op video. De band zelf stond er in XL-uitvoering met extra koperblazers en instrumenten, en een uitblinkende Tren van Enckevort op accordeons en toetsen.