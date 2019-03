Samenwerking Dutch Design Week en festival SXSW in Austin

Het jaarlijkse festival South by Southwest (SXSW) in Austin geldt wereldwijd als een zeer belangrijk evenement voor de creatieve industrie. Dit jaar presenteren onder meer vijftig Nederlandse instellingen en organisaties zich in de Amerikaanse stad. De leider van de missie, de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, is na twee dagen festival ziek geworden en kan voorlopig niet veel doen. Het festival duurt tot en met 14 maart.

Tentoonstellingen

Martijn Paulen, directeur van de DDF, die onder meer elk jaar de Dutch Design Week organiseert, zegt dat er 'heel goede gesprekken' zijn gevoerd met de directie van het festival in Austin. ,,Afgelopen oktober is een delegatie van hen naar de DDW gekomen en die was toen danig onder de indruk van de tentoonstellingen, presentaties en installaties. Er is hier in Austin één, tamelijk traditionele, beurs en als ze al design laten zien, is het heel mager. De directie van SXSW erkent dat ook. Ik denk dat we de 'talk of the town' zijn als we bijvoorbeeld de tentoonstelling 'Embassy of Health', die vorig jaar tijdens de DDW in het Innovation Powerhouse stond, hiernaartoe halen. Want iets dergelijks is er nu niet en er is veel behoefte aan, zo hebben we wel begrepen."

Paulen stelt dat er bij beide organisaties veel belangstelling is wat ze kunnen betekenen voor elkaar. ,,Wij als DDF zijn zeer gecharmeerd van de manier waarop ze hier de lezingen organiseren, dat is echt heel bijzonder. Wat zij doen is ver voor het festival al wereldwijd vragen wie men wil zien in Austin en die worden streng gecureerd. Daarnaast wordt een deel van de sprekers online door publiek voorgesteld. Daarmee zijn die voordrachten heel vaak van een zeer hoog niveau en ook nog eens heel actueel. Dat systeem hebben ze in die tientallen jaren heel goed uitgewerkt. Ik zie mogelijkheden om dat op de een of andere manier te vervlechten in de DDW. Dat gaan we de komende tijd nader uitwerken", aldus Paulen. Hij sluit niet uit dat er al tijdens de komende DDW iets merkbaar is van die samenwerking tussen beide festivals.

Het jaarlijkse festival South by Southwest (SXSW) is oorspronkelijk een muziekevenement in Austin, Texas. Sinds de jaren 80 wordt er ook aandacht geschonken aan innovatie, educatie en creativiteit. Vorig jaar trok het 'interactive-deel' van de 32ste editie - met lezingen en discussies - circa 70.000 bezoekers.

Sinds 2017 laat een fikse delegatie uit Nederland zich zien in de Texaanse stad. Op het expo-terrein heeft Nederland een eigen plek - een 'booth' - en in het centrum van Austin staat het New Dutch Wave House, waar optredens plaatsvinden en talloze paneldiscussies, gesprekken en workshops worden gehouden.