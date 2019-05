Schaken, en ook een beetje seks met Tex de Wit op TU/e

Tex de Wit behaalde als schaker de titel FIDE-meester en is een grote naam in de Nederlandse schaakwereld. Deze avond vertelt hij over zijn passie en wordt het schaakspel in vogelvlucht doorgenomen. De regels, de geschiedenis, de toekomst, iconische schakers als Fischer, Kasparov en Carlsen en de tragiek en de humor van het schaken.

Een avond met lezing, quiz, potjes schaak en de nodige humor, en zelfs ‘een beetje seks’, zo belooft De Wit. Voor wie wil kan na afloop van het eerste deel, om 21.00 aansluiten voor een potje schaak met hem. Wie liever naar voetbal kijkt: in café de Hubble in het Lunagebouw is Ajax-Tottenham Hotspur op een groot scherm te volgen.