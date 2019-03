Scherpdenkers in Muziekgebouw Eindhoven met ‘muziek die de sluier van het hiernamaals op kan lichten’

Inspirerende sprekers gaan in ‘Scherpdenkers’ in het Muziekgebouw een verbond aan met muziek. Deze keer: cardioloog/schrijver Pim van Lommel versus componist Peter Vigh.

Hij was al eerder spreker in de Muziekgebouw-serie Scherpdenkers, cardioloog Pim van Lommel (1943). Hij stond op het podium met een strijkkwartet waar hij de naam niet meer van weet. Ze deden beiden hun ding, maar er was geen onderlinge verbinding.

Op woensdag 3 april is hij er weer, nu met een programma waar hij van harte achter staat en waar hij vanaf het begin bij betrokken is. Van Lommel, de Bijna Doodervaring (BDE)-specialist van Nederland en verre omstreken, is verrukt van het stuk dat de Nederlandse componist en saxofonist Peter Vigh vorig jaar schreef en waarvoor zijn boek Eindeloos bewustzijn als inspiratiebron diende. ,,Totaliter Aliter (Totaal Anders-red) is een ronduit prachtig werk, waarin het de componist is gelukt om ervaringen waarvoor woorden ontoereikend zijn in muziek te vatten.”

Quote Het is Peter Vigh gelukt om ervaringen waarvoor woorden ontoerei­kend zijn in muziek te vatten. Pim van Lommel, cardioloog/schrijver

‘Totaliter Aliter’ is een reis door een onbekend universum, waarin ruimte en tijd andere dimensies aannemen. Flarden van ervaringen, de bekende donkere tunnel met licht aan het einde, het felle witte licht, zweven boven je eigen lichaam en ook de angstwekkende fases uit een BDE schieten voorbij. Vigh schreef ‘Totaliter Aliter’ voor ensemble Black Pencil (blokfluit/elektronica, panfluit, altviool, accordeon en slagwerk) en het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor, een bezetting die volgens hem ‘in staat is om de sluier van het hiernamaals op te lichten’.

Van Lommels boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ schudde de wereld twaalf jaar geleden stevig op. Voor veel mensen was het boek, waarin Van Lommel wetenschappelijk aantoont dat er ook na het uitvallen van lichamelijke functies, inclusief die van de hersenen, bewustzijn is, een geschenk uit de hemel. ,,Per jaar hebben vermoedelijk zo’n twintig miljoen mensen een BDE. In Nederland zijn er dat zo’n zeshonderdduizend. Sinds mijn boek voelen zij zich herkend en erkend, zijn ze beter in staat om met anderen over hun ingrijpende ervaring te praten, kunnen zij wat ze hebben beleefd beter accepteren en uiteindelijk integreren in hun leven.”

Quote Sinds mijn boek voelen mensen zich herkend en erkend, zijn ze beter in staat om met anderen over hun ingrijpen­de ervaring te praten Pim van Lommel, cardioloog

Maar Van Lommel, al sinds 1986 door dit onderwerp gefascineerd, kreeg ook kritiek. Hij werd voor gek versleten door neurowetenschappers, psychologen en de Vereniging tegen de Kwakzalverij, maar met die kritiek heeft hij leren leven. ,,Mijn boek strookt volstrekt niet met de gebruikelijke wetenschappelijke visie dat alleen wat je kunt meten waar is. Met de huidige objectieve wetenschappelijke technieken is de subjectieve inhoud van ons bewustzijn - denk aan gedachten, gevoelens, inspiratie en intuïtie - niet vast te stellen.”

Mensen die moeite hebben met zijn boek zijn volgens Van Lommel meestal bang dat er aan hun bestaansgrond wordt gemorreld. ,,Stel dat er leven is voor of na dit leven! Dat is niet niks, als je zeker denkt te weten dat alles stopt na de dood.” Van Lommel trekt met zijn lezingen wereldwijd propvolle zalen. Hij neemt een kentering waar. ,,Jonge mensen zijn opener dan oudere. Vandaag de dag is de BDE ook in de opleiding een onderwerp, voor mij en mijn generatiegenoten was dat niet het geval.”

Muziek speelt in Van Lommels leven een grote rol. Vrouw en kinderen maken muziek, hij luistert. Een programma als dit past dan ook naadloos bij zijn ruime belevingswereld. ,,Wat ik opzet als ik alleen thuis ben? Niets. Hoe mooi muziek ook is, de stilte omarm ik steeds meer.”

‘Scherpdenkers’ met Pim van Lommel, ensemble Black Pencil en Nationaal Vrouwen Jeugdkoor, o.l.v. Gregory Charette, Muziekgebouw Eindhoven, woensdag 3 april, 20.15u.