Schrijver Anselmus Poneli uit Eindhoven zoekt een nieuwe beschaving

Toneel­groep Genesius springt in gat Helmondse Musical

28 juni HELMOND - Het is een 'Helmondse Musical-loos' jaar. Dit succesnummer slaat tussen twee producties steeds een jaar over. St. Genesius springt in dit gat. De oudste toneelgroep van Helmond brengt in de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar de muzikale familievoorstelling Winnie de Poeh.