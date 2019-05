Seth Walker speelt americana met Caribisch sausje in De Rozenknop in Eindhoven

Niet eerder schreef Seth Walker (1972) een lied over een actueel, politiek onderwerp. Met ‘No More Will I‘ op zijn meest recente album brengt de Amerikaan daar verandering in. ,,Niet langer zal ik wegkijken”, luidt de eerste zin van het refrein. In zijn land is ,,duidelijke discriminatie nog steeds aan de orde”, zegt Walker. ,,Ik vond het nodig dit nummer te schrijven. Hopelijk inspireert het anderen hun waarheid te vertellen.”