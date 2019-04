Sfeervolle poëzieavond voor opvallend jong publiek in het TAC Eindhoven

Oirschotse Matthäus komt steeds meer los van de noten

18 april Aan een vijftienjarig jubileum is geen edelmetaal toegekend, toch is het een getal waaraan belang mag worden gehecht als het gaat om achtereenvolgende opvoeringen van de Matthäus-Passion in dezelfde kerk door vrijwel dezelfde musici. Het voordeel van vijftien jaar hetzelfde doen is dat er voor allerlei praktische zaken een beproefd draaiboek bestaat dat ‘rust en regelmaat’ geeft, grootste opbrengst is dat alle musici zodanig in hun rol zijn gegroeid dat de muziek steeds meer loskomt van de noten.