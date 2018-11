‘Showponies’ van Alex Klaasen is revue anno nu: snel en relevant

Duo Tip Jar uit Nuenen brengt liedjes over het leven op nieuwe album

22 november EINDHOVEN - Melancholie, hoop, liefde en levenslust zijn belangrijke thema’s in de liedjes van Tip Jar. Het productieve duo maakte in vier jaar tijd evenveel platen. Het meest recente album wordt 30 november gepresenteerd in De Rozenknop in Eindhoven.