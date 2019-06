Skinheads versus veganisten op The Sound of Revolution in de Effenaar

‘Oi!Oi!Oi!’ brulde de Engelse punkband Cockney Rejects in 1980 in de gelijknamige classic en bereidde hiermee de weg voor de oi!-beweging, recht-toe-recht-aan-punk, populair onder hooligans, skinheads en arbeiders. Zaterdagavond gaf de band rond de kwieke zanger Jeff ‘Stinky’ Turner een opvallend energiek optreden voor een volle zaal van de Effenaar tijdens hardcore/punkfestival The Sound of Revolution. Hun aloude ‘shout- en sing-alongs’ (over bijvoorbeeld bier drinken, veel bier) werden in een volle zaal massaal meegezongen.

De Britten werden opgewarmd door hun jongere erfgenamen Booze & Glory, die bij vlagen aanstekelijke pret- en streetpunk speelde, maar vaak ook wat te braafjes klonken.

Een heel ander geluid (frisse hardcore) presenteerde de Amerikaanse oudgedienden en veganistische straight edgers van Gorilla Biscuits en Dog Eat Dog, die half jaren negentig een grote hit scoorde met No Fronts. Hun hiphopmetal-crossover-met-sax nodigde uit tot stagediven.

Malevolence speelde zompige hardcore-metal, waarbij hun fans een geheel eigen dansje uitvoerde: met de armen wil rondzwaaiend en en de benen zo ver mogelijk de lucht in.

Pure metal was er ook, van de reïncarnatie van Carnivore, met een lookalike van wijlen frontman Peter Steele. Juist deze bijzondere mix - skinheads op Dr. Martens versus handbangende metalheads en geëngageerde hardcorefans - maakt The Sound of Revolution, dat publiek trekt uit de hele wereld, zo spannend, én uniek.

Begin november is er weer een nieuwe editie, maar dan in het Klokgebouw.