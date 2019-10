‘Slow Photography’ bij Pennings Foundation in Eindhoven: 'Het mag schuren'

Met de Vlaamse Hilde Braet (62) praten over Slow photography gaat niet alleen over het maken van foto's maar ook over het proces dat daar aan vooraf gaat: ,,Dat vind ik minstens zo belangrijk. Dát proces goed doen, dat leidt tot betere foto's, meer diepgang ook. Ik vind daarom de titel van deze tentoonstelling heel fijn; het klinkt een beetje als een manifest. Het zegt iets over de huidige gang van zaken in de maatschappij, het neemt stelling tegen het alsmaar sneller moeten... En dan, iedereen denkt tegenwoordig fotograaf te zijn met zijn mobieltje, en maar vlug, vlug klik, klik, klik... Slow photography is het tegenovergestelde: even op de rem trappen en tijd nemen, mooi." Braet toont in Eindhoven twee reeksen foto's. Eén serie is die van vrouwen die wonen in het asielcentrum in Eeklo. Om tot die dames door te kunnen dringen, om ze sowieso te kunnen fotograferen, heeft de Gentse, samen met een vriendin, eerst een verwendag voor de vrouwen opgezet. Later kwamen ze een voor een naar de tijdelijke fotostudio in het centrum. Die aanpak bleek prima te werken.