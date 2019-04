‘Snoeiharde en grimmige‘ rockers van The Spades keren terug op festival Faster & Louder in Eindhoven

De honderden anekdotes over The Spades (1999-2009) zouden allemaal afkomstig kunnen zijn uit het (fictieve) ‘Handboek voor Typische Rockband Escapades‘. Zoals het verhaal over een optreden bij het toenmalige Nationaal Pop Instituut (NPI) in Amsterdam. De bende van frontman Denvis (echte naam: Dennis Grotenhuis) kon altijd rekenen op de support van de organisatie. Daarom wilden The Spades best iets terug doen voor het NPI. De band liet zich strikken voor een showcase in de zaal van het instituut, het voormalige underground-bolwerk Fantasio in het centrum van de hoofdstad.