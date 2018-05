Spetterend eerbetoon aan roemruchte Neerlands Hoop

Freek reikt wat touw aan aan een vrouw op de eerste rij, die er wat aan trekt, en waarop De Jonge zonder veel venijn verzucht: ,,Dan geef je ze de touwtjes in handen, en dan doen ze er niks mee." We horen en zien echo's uit de jaren zeventig toen Neerlands Hoop de podia in het land veroverde met hun ontregelende en anarchistische cabaret. Een cabaret dat met een mokerslag een einde maakte aan de voorzichtige en -vanuit hun ogen gezien- brave tijdperk van Toon Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld.

De verpletterende indruk die Bram en Freek toen maakten met hun combinatie van bijtende satire en snijdende gitaren, heeft het huidige cabaret zijn wortels gegeven. ,,Baanbrekend was dat toen", zegt De Jonge een paar keer, om het publiek vanuit toen naar de sketches en nummers te laten kijken. Elsje moet naar hopsi-topsi-land, de parabel over het hondje Whiskey, Doe de hoop, Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat, en Keesje komen voorbij.

Neerlands Hoop is even terug in Vieze oude man, die Freek met volle kracht neerzet en waarin Bram Vermeulen zo bepalend doorklinkt. Bram is de man die er niet meer bij kan zijn, maar die overduidelijk aanwezig is. De klik die de twee pilaren van het cabaret met elkaar hadden is ondanks alle tweespalt nog voelbaar. Die vriendschap is het meest ontroerende aan dit weerzien.