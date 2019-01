Stadsdichter Eindhoven: ‘Eindhoven bestaat uit veel verschillende dingetjes’

Ja, ze is best een tikje zenuwachtig voor de presentatie van haar eerste bundel: ‘Ik ben niet zo van veel mensen bij elkaar’. Maar verder glundert Jessica Bartels (28) als ze verhaalt over het boek dat bestaat uit lange, maar ook gedichten van twee regels, stukjes proza, een sprookje en tekeningen. Die tekeningen zijn van Andrea Kriegl, vriendin van de Eindhovense. ,,Dat hebben we ooit afgesproken en ze heeft gelijk de hele vormgeving gedaan – heerlijk samenwerken!” Een beetje dwars is de layout ook, want het is een relatief klein boekje, ‘stop je zo’ in je tas’, het heeft geen interpunctie, geen pagina-aanduiding, geen inhoudsopgave en sommige gedichten zijn op z’n kop op de pagina geplaatst. Bartels, met grijns: ,,Tja, het is eigenlijk gewoon een rommeltje. Maar dat past bij mij.”