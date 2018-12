Stadsmusical Helmond over mensen die de stad maken

W a li de toch te dreeije. Lig nou es efkes stil, want zo kan ik nie slaope'. 'Ut is de finale, daor moes ik dun hille tijd an denken. Als Cruijf hum nou net wat eerder had gekrege, had ie hum dan niet zomaar in kennen tikken?' 'Och gij, moete meen daorvur wakker maake. Gai mi oew voetbal. En nou kan ik niet meer slaope. Ge bent bedankt.' Met de voeten op de rand van het podium ligt Lambert (een rol van François van der Zanden, zie kader) in z'n korte broek met sokken en overhemd, naast zijn vrouw. Op een luchtbed in een tent zogenaamd. Een deel van het comité van aanbeveling van De Helmondse Musical, waaronder burgemeester Elly Blanksma, zit op de tweede rij bij de repetitie in Het Speelhuis. Ze schuiven wat ongemakkelijk op hun stoel, met die korte broek met inkijk zo vlak voor hun neus. De cast is bezig met een doorloop van de musical De Uitvinders van het Trainingspak, die op Tweede Kerstdag hier in première gaat. Het podium is nu zo kaal, dat je je nauwelijks kunt voorstellen dat het er over twee weken helemaal zal staan. De stemmen zijn nog wat bedeesd, maar ook dat zal dan met volle overtuiging moeten klinken: de bekroning op negen maanden hard repeteren.