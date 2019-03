‘Stedelingen’ in Parktheater Eindhoven: op zoek naar geluk, mét een beperking

Hoe beeld je uit dat je naar iemand verlangt? Niet zo dus, zegt regisseur Stefan Jung tegen een van zijn acteurs terwijl hij overdreven lomp met zijn armen zwaait. ,,Schei toch uit! Als jij zo een vrouw benadert, dan ga je toch meteen naar huis. Niet dan?”

In de grote theaterzaal van Carte Blanche op Sectie C in Eindhoven wordt een scène uit Stedelingen gerepeteerd. Op even directe als bevlogen wijze houdt Jung zijn acteurs bij de les. Die acteurs - bijna allemaal met een beperking - moeten elkaar in deze scène verleiden. Maar ook mensen uit het publiek, vandaag bestaand uit begeleiders en andere acteurs. Jung, tegen zijn spelers: ,,Als dat verleiden niet lukt, is er ook niks aan de hand, dan denk je gewoon: fuck you all!” In de apotheose van de scène dansen stelletjes romantisch op lyrische live-muziek van een orkest en een koor.