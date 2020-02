Steekpartij van 21 jaar geleden klinkt door op debuutalbum van Martijn Smits uit Someren

Van kapotte koelkast tot fraaie lamp in Kazerne Eindhoven

16:33 EINDHOVEN - Toevallig nog een defecte koelkast in het schuurtje staan? Of ligt er ergens op een plank nog een trits afgedankte elektriciteitskabels? Inpakken dan en brengen naar De Kazerne in de Paradijslaan in Eindhoven. Daar nemen ze die spullen in grote dankbaarheid aan. Uit naam van designer Baiba Soma.