Step in the Arena op Emoves: de vrijheid van graffiti

Muzikant Timecop1983 uit Gemert laat Amerikaan­se fans dansen

25 juni GEMERT - Veertien shows in tien Amerikaanse staten, mensen die in een rij wachten om met hem op de foto te mogen, dansende fans in de zalen. Drie weken leefde producer en muzikant Jordy Leenaerts alias Timecop1983 uit Gemert het leven van een rocker.