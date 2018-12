Sting, Snow Patrol en John Fogerty naar festival Bospop in Weert

WEERT - Op de podia van festival Bospop in Weert staan in juli volgend jaar enkele grootheden uit de rockhistorie. Onder hen zanger Sting, funk-fenomeen Nile Rodgers met zijn band Chic en rocker John Fogerty, voormalig frontman van Creedence Clearwater Revival.

Ook de band Snow Patrol, een van de grootste popgroepen van de afgelopen 15 jaar, is bevestigd voor Bospop. Het festival beleeft dit keer niet twee, maar drie festivaldagen op 12, 13 en 14 juli.

Met Sting heeft de organisatie een van de populairste muzikanten van afgelopen vier decennia in huis gehaald. Als bassist en zanger van trio The Police kreeg hij werelfaam. Daarna werkte de Engelsman aan een succesvolle solocarrière, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Met The Police en als solo-artiest verkocht Sting bijna honderd miljoen albums.

John Fogerty scoorde met rockband Creedence Clearwater Revival (CCR) tussen 1969 en 1972 maar liefst negen hits in de Amerikaanse top 10. In Nederland kwam CCR in 1970 op nummer 1 in de Top 40 met zowel ‘Who'll Stop The Rain‘ als ‘Up Around The Bend’. Wellicht nóg bekender is ‘Proud Mary’, vooral dankzij de cover-versies van Ike & Tina Turner en Elvis Presley. De gitarist en zanger met de kenmerkende rauwe stem toert alweer jaren langs de grote zalen. Zijn shows leunen voor een belangrijk deel op het materiaal van CCR, dat in 1972 zijn laatste album uitbracht.

Chic

Nile Rodgers staat te boek als een funk- soul- en discovernieuwer. De gitarist, componist, producer en arrangeur formeerde met kompaan Bernard Edwards de band Chic. De groep speelde, mede dankzij het nummer ‘Le Freak’ een belangrijke rol bij de opmars van de disco-stroming. Samen met Edwards schreef hij andere soul/pop-klassiekers als 'We Are Family’ (Sister Sledge) en ‘I'm Coming Out’ (Diana Ross). Ook werkte Rodgers met onder anderen David Bowie, Prince, INXS, Madonna en Daft Punk.

De Britse band Snow Patrol brak in 2003 door met het album ‘Final Straw‘ en behoort sinds die tijd tot de mega-acts. Opvolger ‘Eyes Open’ haalde in onder andere Groot-Brittannië, België, Australië en Nederland de top 10. Met de single 'Just Say Yes’ bereikte de band in 2009 de nummer 1-notering in de Top 40. De meezingbare liefdesliedjes van de band zijn bij uitstek geschikt voor de festivalweides.