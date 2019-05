Straatfestival Eindhoven 'een vorm van broodroof'

Liefst zestig 'acts' waren er te horen en te zien tijdens Music in the Streets, het straatfestival waarmee het Storioni Festival zaterdag aftrapte in de Eindhovense binnenstad. ,,Een groot succes", zegt festivalprogrammeur Frank Veenstra. ,,We hebben alleen maar blije gezichten gezien, volgend jaar doen we het zeker weer."

Dat kan wel zo zijn, en het concept is leuk, maar gitarist en gitaardocent Erik Verhoef stoort zich aan het feit dat musici voor nul euro stonden te spelen, terwijl de horeca er wel van profiteerde. De Nuenense musicus is lid van het onlangs opgerichte Platform voor freelance musici, dat opkomt voor een adequate betaling voor musici. Verhoef: ,,Ik zie Music in the Streets als een vorm van broodroof. Amateurs vinden het leuk om op te treden, maar omdat zij het voor niets doen worden ook professionals geacht niet moeilijk te doen over geld. Ik had me aanvankelijk opgegeven maar toen ik zag waar ik moest spelen, er geen enkele vergoeding tegenover bleek te staan en ik ook nog zelf geluidsapparatuur moest meebrengen ben ik afgehaakt. Musici willen voor vol worden aangezien. Dat verdienen ze ook, ze hebben jaren geïnvesteerd in hun studie, ze moeten er hun brood mee verdienen, voor niks gaat alleen nog de zon op."