STRP-directeur: 'Technologie is ook gewoon leuk'

Geen krijsende of rennende kinderen in het Klokgebouw, maar serieus kijkend, zo nu en dan grinnikend of lachend; de leerlingen genieten zichtbaar van wat het STRP Festival te bieden heeft. Ton van Gool, STRP-directeur: ,,Kinderen komen al heel vroeg in hun opvoeding in aanraking met technologie en dat is prima. Wat wij hier doen is duidelijk maken dat technologie ook een heel duidelijke creatieve kant heeft en dat daar een wereld te ontdekken valt. Technologie is ook gewoon leuk."