Studenten Metal Factory in Eindhoven maken zware rockversie van songfestival-klassieker ‘De troubadour’

Ontrege­lend ‘cabaret’ met Stefano Keizers in Gemert

25 maart GEMERT - 'Erg heel' van Stefano Keizers is een even overrompelend als ontregelend spel met de (cabaret)-verwachtingen. Maar niet iedereen wordt er even blij van. Vrijdag 29 maart geeft hij zijn een na laatste show van het seizoen in De Eendracht in Gemert.