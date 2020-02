Stukafest Eindhoven: livemuziek en theater tussen de stinksokken van Melissa, Karim en Lars

In Eindhoven zijn onder meer de kamers van Joep, Karim, Renate, Serge, Melissa, Evelien en Lars opengesteld, alsmede een studentenhuis aan de Vestdijk dat zich ‘The Temple of Shostakovich’ noemt.

Op het programma onder meer singer/songwriter Alaska Pollock, de vingervlugge gitarist The Flamenco Thief, garagepunkers Paracetamøl, elektrohiphopkollektief Fata Boom , cabaretier Samir Fighil, het anarchistische goochelduo Magic Tom & Yuri, de jonge danseres Ilja Geelen en de actrices Stella van den Sigtenhorst en Lusanne Art van Firma Frictie. Zij hebben in hun performance Doodle Your Day (in samenwerking met Studium Generale, in de kamer van Toby) ‘de oplossing voor onhandige emoties, beginnende depressie en onbereikbare verlangens’.

Het programma is opgedeeld in drie rondes. Ronde 1 is van 20.30u tot 21u, ronde 2 van 21.30u tot 22u en ronde 3 van 22.30u tot 23u. De afsluiting is tussen 23.30u en 02u in TAC. Wees er snel bij, want erg groot zijn ze niet, die studentenkamertjes.