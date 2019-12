Symfonie Orkest Eindhoven viert jubileum met 9e van Beethoven

'De rode draad in dit programma is de vreugde die het musiceren ons in de afgelopen decennia heeft gebracht.' Een zin uit het programmaboekje dat het jubileumconcert van Symfonie Orkest Eindhoven begeleidt. Dé zin misschien wel, want 'de vreugde van het musiceren' is nog steeds wat de zestig leden van dit vijftigjarige orkest verbindt.



En Ode aan de vreugde is de werknaam die het orkest, geïnspireerd op het slotkoor uit de 9e van Ludwig van Beethoven, koos voor dit jubileumconcert. Ooit opgericht als 'kweekvijverklasje' voor het eveneens Eindhovense Philips Symfonie Orkest, ging het in 1969 een fusie aan met het Eindhovens Studenten Muziekgezelschap, waarmee het Helikon Orkest, (genoemd naar de zaal waarin het in het Philips Ontspannings Centrum repeteerde), een feit was.