Taalkunstenaar Marco Martens blikt in nieuw liedje terug op ‘gloriedagen’ bij VV Maarheeze

Het liedje komt uit de voorstelling ‘Dromenjagers’, vanaf vrijdag 15 tot en met zaterdag 23 juni te zien tijdens theaterfestival Oerol op Terschelling. De voormalig Brabander, die ook in Eindhoven woonde, verhaalt in het nummer over zijn dromen om zich via VV Maarheeze naar grote hoogten te voetballen. ,,In een vaalgewassen shirtje met de plaatselijke schilder op de borst, droomde ik van een plek in de top. Al verloor de D2 van VV Maarheze geregeld, je moest vertrouwen houden om een prof te worden.”