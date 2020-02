Tania Kross in Eindhoven: van Mozart naar Madonna, via de salsa

Nuenen in 1955 een week op de kop voor Kirk Douglas

19:31 NUENEN - In september 1955 was Nuenen het decor voor Lust for Life, een van de bekendere films van acteur Kirk Douglas die woensdag op 103-jarige leeftijd overleed. Nuenenaar Cor Molenaar (79) herinnert zich dat hij een week spijbelde om de filmploeg te volgen en apetrots was op de handtekening die hij kreeg van de Amerikaanse superster.