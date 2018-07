The Ruggeds uit Eindhoven samen met harmonieorkest op Tromp

De in Eindhoven gevestigde breakdancedansgroep The Ruggeds gaat samen met de Amsterdamse componist Dominique Vleeshouwers en harmonie St Michaël uit Thorn een project opzetten voor het Trompconcours. Dat is een van de onderdelen van het plan dat Geert van Boxtel vandaag presenteerde in Den Bosch.

Arrangeur Van Boxtel is eind vorig jaar door Henri Swinkels, gedeputeerde van cultuur van Brabant, gevraagd binnen twee jaar en met een miljoen euro om ervoor te zorgen dat in Brabant het publiek voor klassieke- en eigentijdse muziek meer divers en groter wordt.

Samenwerkingen

Naast het plan voor het Trompconcours presenteerde Van Boxtel vandaag ook een idee om in 2019 ook een concertreeks voor middelgrote podia te presenteren. Daarin moeten orkesten als Kamerata Zuid en het Euregio Orkest bijzondere samenwerkingen aangaan. Ook staan er diverse projecten op stapel. De Bossche componist Bart van Dongen - die in Eindhoven het Paviljoen Ongehoorde Muziek runt - krijgt steun voor een voorstelling in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel.

Van Boxtel wil komende twee jaar broedplaatsen opzetten waar mensen in contact kunnen komen met componisten. Ook wil hij nieuw publiek bereiken met vernieuwende concertreeksen ,,De samenwerking vorig jaar tussen de rockband Memphis Maniacs en Kamerata Zuid was een goed voorbeeld. Het mag best wat schuren." Hij heeft inmiddels met vrijwel alle partijen op het gebied van nieuwe en klassieke muziek in Brabant gesproken.

Stadscomponist

In Tilburg is Anthony Fiumara benoemd als stadscomponist - een van de andere projecten uit de koker van Van Boxtel. Fiumara krijgt de opdracht om de klassieke muziek te verlevendigen en de presentatievormen te vernieuwen. Dat moet leiden tot nieuwe composities, evenementen en nieuwe samenwerkingen. Van Boxtel koos voor Tilburg omdat de stad beschikt over een conservatorium en er zo een link kan worden gelegd met de muziekstudenten. Fiumara gaat vanaf komend seizoen ook compositieleer geven aan AMPA, sinds vorig jaar de nieuwe naam voor het Brabants Conservatorium. In navolging van de stadscomponist voor Tilburg wil hij ook in Breda, Den Bosch en Eindhoven soortgelijke projecten opzetten.

Hartelijk

De provincie heeft voor twee jaar een miljoen euro vrijgemaakt voor de popularisering van klassieke muziek. Dat geld is gehaald uit de subsidie van Philharmonie Zuidnederland. Dat gezelschap was woedend over die korting, maar werkt volgens Van Boxtel nu constructief mee aan de plannen voor vernieuwing. ,,Ik ben er hartelijk ontvangen. We zijn in gesprek over een project."