The Wieners brengen eerbetoon aan Buddy Holly, de meester van de fijnbesnaarde popsong

Veel beroemdheden uit de popgeschiedenis zijn fan van Buddy Holly. Sterren als Bob Dylan, Paul McCartney en Bruce Springsteen prijzen zijn poëtische gave, songschrijverschap en vermogen om gebeurtenissen en zegswijzen uit het dagelijks leven in zijn liedjes te verwerken. Maar ook het bandje in de kroeg om de hoek is schatplichtig aan Buddy. Hij populariseerde de klassieke bandbezetting van twee elektrische gitaren, bas en drums. ,,Buddy Holly was een pionier”, zegt Jaap Wijn van de band The Wieners, vertolker en kenner van Holly’s repertoire. Met zijn eigen band brengt de inwoner van Dommelen op 12 januari in De Hofnar een voorstelling rond het werk van de man met de enorme bril en kenmerkende kuif.