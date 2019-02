Theater in Muziekgebouw Eindhoven: Aan paraplu zingend de wereld rond

Sopraan Klaartje van Veldhoven staat op een blok, een grote rode paraplu in de hand. Ze speelt het hondje Quibus, dat op een herfstige dag met paraplu en al door een windvlaag is opgetild en weggevlogen. Quibus heeft al een flinke reis achter de rug, hangt nu boven Afrika. Reizen maakt dorstig, en daar beneden stroomt een rivier. Het hondje landt en rent blij het water in, waar lange groene snuiten langzaam dichterbij komen. Ze hebben grote tanden, lange klauwen. Kinderlijke opgewektheid slaat om in paniek als de dieren Quibus insluiten. Dit zijn geen nieuwe vriendjes. Het hondje lijkt reddeloos verloren. De Paraplu is een spannende, speelse voorstelling op muziek van Nicoline Soeter uit Berkel-Enschot. In 2016 vatte ze met Klaartje van Veldhoven, die toen met een kerstverhaal voor kinderen op de planken stond, het plan op om een voorstelling te maken, gebaseerd op een kinderboek. De keuze viel op het boekje van Ingrid en Dieter Schubert, met prachtige tekeningen van het hondje dat de hele wereld afreist. Het bezoekt Afrika, de oceaan, Latijns-Amerika en de Noordpool. ,,Het is een boek dat ik zelf al had", zegt Van Veldhoven. ,,Zonder woorden, maar heel geschikt om te vertellen aan mijn eigen kinderen. Het is een verhaal met tekeningen vol fantasie. Daardoor kun je het goed omzetten in muziek. We hebben daar toestemming voor gevraagd aan de Schuberts. Ze waren heel blij dat iemand iets met het boek wilde doen."