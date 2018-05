Theatermaker Saman Amini in Natlab: 'Over al die jongens aan de andere kant van het hek'

,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat dit mijn verhaal is", zegt theatermaker en zanger/rapper Saman Amini, over zijn eerste avondvullende voorstelling 'Samenloop van Omstandigheden'.

Zijn 'vluchtverhaal' wordt de theatershow soms genoemd. Klopt niet, zegt de acteur die op 11-jarige leeftijd met zijn zwangere moeder en zusje van Iran naar Nederland vluchtte. ,,Het is een verhaal over armoede en over het leven van een vluchteling en migrant, deels geïnspireerd op mijn leven. Ik ben geboren in Iran, opgegroeid in een arm dorpje en hierheen gevlucht. Maar dit is niet mijn verhaal. Ik vermijd bewust de woorden Iran of Teheran. Als ik dat zeg denken mensen: 'oh, het gaat over een jongen uit Iran...'. Maar het gaat voor negentig procent ook over al die anderen. Over al die andere jongens aan de andere kant van het hek. Al die mensen die minder geluk hebben."