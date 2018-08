Theaterstuk over depressie na de zwangerschap: Humor zorgt ervoor dat zaken beklijven

Oud-dirigent Symfonie Orkest Eindhoven plotseling overleden

1 augustus EINDHOVEN - Dirigent Daan Admiraal van het symfonieorkest van het Delfts Studenten Muziekgezelschap Krashna Musika is plotseling overleden. Dat meldt de TU Delft. Admiraal, die 69 jaar is geworden, verbleef in Zwitserland. Hij leidde ook zeven jaar het Symfonie Orkest Eindhoven.