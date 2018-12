Theaterstuk over postnatale depressie in première in Pand P Eindhoven

‘Wolk’ gaat over Eva, die na de geboorte van haar kindje in een postpartum depressie (PPD) belandt. Ze is moeder geworden van een mooie baby, maar van een roze wolk is geen sprake. In ‘Wolk’ staat haar strijd centraal en haar zoektocht naar de juiste hulpverlening.

‘Wolk’ is een theatervoorstelling met dans, tekst en muziek, gespeeld door Pam van Ooijen, Lili Kok, Sebas Berman, Willemijn Weerts en Vivian Gomez Cardoso. De choreografie is in handen van Roy Julen (o.a. ‘So You Think You Can Dance’, ‘The Voice’ en ‘The ultimate dance battle’), de regie is van Mike Weerts (1982). Als acteur was hij onder meer te zien in de speelfilms ‘Borgman’, ‘De bende van Oss’, ‘Michiel de Ruyter’ en ‘Of ik gek ben’. Hij is momenteel te zien in de musicalversie van ‘All Stars’.



Na de voorstellingen zijn er nagesprekken. Met ‘Wolk’ hopen Mike en Willemijn Weerts dat er meer aandacht komt voor deze ziekte en dat het taboe doorbroken wordt, zodat vrouwen in de toekomst effectiever geholpen kunnen worden.



‘Wolk’ van A.S.O. Productions, dinsdag 17 en woensdag 18 december, 20 uur Pand P Eindhoven.