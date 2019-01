Theatervoorstellingen terug in het Natlab

Er zit veel verschil tussen de Verkadefabriek – waar Ilona van Heeckeren (52) vijftien jaar filmprogrammeur was – en het Natlab, waar ze sinds oktober 2018 directeur is. ,,Zeker wel, en dat heeft alles met de twee steden en de inwoners te maken. In Den Bosch kwamen óf heel veel of juist heel weinig mensen. Hier is dat wat minder extreem en slaan bepaalde films beter aan. Hier zijn mensen wat meer open minded, zijn ze meer in voor experimenten.” Ooit, zo geeft ze aan, was Plaza Futura, de voorloper van Natlab, mede bepalend in de Nederlandse filmwereld. ,,Door bijzondere specials te programmeren, door meer te gaan doen met virtual reality en augmented reality willen we weer baanbrekend zijn.”