Theo Maassen: 'Ik heb alle vertrouwen in PSV'

Theo Maassen: ,,Ik merk dat mijn hele bewustzijn er constant mee bezig is, ik kom tot weinig anders. Zit enorm naar de wedstrijd toe te leven. Het zou zo mooi zijn… Natuurlijk ben ik erbij in het stadion, om te roepen en te gillen. Ik zit daar zo vaak als ik kan, maar de twaalfde man hebben ze nu helemaal hard nodig. Ik zit er zelfs aan te denken om optredens af te zeggen, ik moet zondag echt wel goed bij stem zijn. Ik weet dat het in theorie nog mis kan gaan. Als team moeten ze niet gaan zeggen 'het komt wel goed': er moet een gezonde wedstrijdspanning zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we winnen. Zo niet, dan komt het daarna wel goed. Maar tegen grote rivaal Ajax, het zou zo mooi zijn... En historisch, voor het eerst sinds 1963 dat we tegen Ajax kampioen zouden worden, toch? Toen was ik nog niet eens geboren! Okay, PSV heeft misschien niet altijd mooi voetbal laten zien, maar daar gaat het ook niet om, het is geen jurysport. Ze hebben zich bewezen als taaie ploeg met een enorm goeie mentaliteit. Bij een huldiging maandag ben ik er niet bij, ik hou niet van zoveel mensen bij elkaar. Maar ik hoop wel dat ze het uitzenden, dan zit ik thuis te genieten voor de tv.”

Quote Ik ga zondagavond terug naar huis en dan met een PSV-sjaaltje door Amsterdam fietsen Frank Lammers

Volledig scherm Frank Lammers als Karl Marx bij Het Zuidelijk Toneel. © Phile Deprez

Frank Lammers: ,,Hoe ik naar de wedstrijd toe leef? Ik heb net hier in Amsterdam goed getraind met Sjakie Swart en daarna vast een overwinningsrondje gemaakt, haha. Ik verheug me enorm op zondag. Ik zit in het stadion, zeker. Ik heb een seizoenskaart, maar dit wordt de eerste keer dit jaar. Schande. Zenuwachtig ben ik niet. Zo spannend als afgelopen zaterdag tegen AZ zal het niet worden en al helemaal niet als de 1-1 van De Graafschap-Ajax van 2016, of de 5-1 tegen Vitesse in 2007. Het is natuurlijk leuk dat je wint, zeker tegen Ajax, man, dan worden ze helemaal gek hier. Maar gebeurt het niet, dan gebeurt het later. Ik ga zondagavond terug naar huis en dan met een PSV-sjaaltje door Amsterdam fietsen. Of niet natuurlijk. Mijn dochter is ook fan, die gaat maandag dan met een PSV-shirtje aan naar school. Wij zijn de eenzame frontsoldaten. Ik had mijn vrouw een tijdje geleden al beloofd dat we maandag drie dagen weg zouden gaan. Beetje dom. Maar de tijd van de huldigingen heb ik wel gehad, bovendien gaan ze dan ook naar mij lopen kijken, terwijl ze naar het bordes moeten kijken.”

Volledig scherm Cees Geel © Beumer & Drost

Quote Ze weten dat ze niet de besten ter wereld zijn, maar juist door de teamgeest stijgt PSV boven zichzelf uit. Dan pas maak je kunst, dat geldt in mijn vak ook Cees Geel