This is LOVSKI: Oost ontmoet West in studio in Eindhoven

‘Doe de poort niet dicht, het is mijn enige kans’. Dat is -vrij vertaald- de noodkreet van de hoofdpersoon in het liedje ‘Loaded Gun‘. De single van de nieuwe Eindhovense band This Is LOVSKI is de titelsong van de tiende Nacht van de Vluchteling. Zanger, muzikant en songschrijver Igor Sekulović verplaatst zich in de gedachtewereld van een vluchteling bij een grensovergang. De hoofdfiguur uit het liedje voelt zich ‘als een geladen pistool’; de spanning is amper te verdragen. ,,Hij probeert de mensen uit te leggen dat hij echt wel oké is. Maar ze geloven hem niet.”