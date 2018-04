Tilburgse muzikant André van den Boogaart speelt op festival in Ospel: ‘Ik ben mijn leven lang een dromer’

Recensie Slagerij van Kampen besluit tournee met overdonde­rend optreden in Eindhoven

11:23 EINDH0VEN - Ze sloten een tour van twee jaar af, zei Johan Boere van Slagerij van Kampen zaterdag tijdens het optreden in het Eindhovense Muziekgebouw. Van vermoeidheid was duidelijk geen sprake. Al is de Slagerij (opgericht in Eindhoven) op weg naar zijn veertigjarig bestaan, en grasduinde de groep uitgebreid in bestaand repertoire, het geluid was opvallend fris.