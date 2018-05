Toekomst 40Up Zomerfestival Eindhoven onzeker

EINDHOVEN - Het is nog onzeker of er volgend jaar een vierde editie van het Eindhovense 40Up Zomerfestival komt. Het aantal bezoekers viel zaterdag vies tegen.

Het 40Up Zomerfestival op Strijp-S, met acts als London Beat, Rose Royce, SNAP! en de Sugarhill Gang trok zaterdag zo'n 3.000 bezoekers. ,,Daarmee spelen we nèt break-even, maar daar doe ik het niet voor. We hadden gehoopt op het dubbele, 5.000 tot 6.000 bezoekers", zegt organisator Harry de Winter. ,,We moeten er maar eens goed over nadenken. In de komende twee maanden wil ik er een beslissing over nemen."

De eerste twee edities van het 40Up Zomerfestival waren aanmerkelijk beter bezocht. Een verklaring voor de teruggang in de bezoekersaantallen heeft De Winter niet. ,,Onze 40Up-feesten in de Effenaar zijn nog immer succesvol. Ik heb echt geen idee waarom de kaartverkoop hier tegenvalt."

Het evenement begon zaterdag met een tegenvaller. De Haagse popgroep Gruppo Sportivo weigerde om op te treden. Volgens de organisatie arriveerde de band te laat voor de soundcheck en was daar uiteindelijk te weinig tijd voor. Hans Vandenburg van Gruppo Sportivo pareerde dat op de Facebookpagina van de band door te stellen 'dat de band al om half elf op het festivalterrein aanwezig was. We hebben alles zelf aangesloten omdat er geen enkele 40Up-technicus aanwezig was om te assisteren. Ook daarna kregen we geen enkele medewerking van de kant van 40Up om een korte lijncheck te doen. De dienstdoende dj stond er lekker doorheen te tetteren en weigerde om tien minuten te wachten', aldus de band in een statement op Facebook.

,,We nemen na het festival, in de loop van de week contact met Gruppo Sportivo op. Als alle emoties wat bedaard zijn", zo sloot Tjeerd Bijnsdorp van de organisatie dit hoofdstuk voorlopig af.

Swingend

De absentie van Gruppo Sportivo ten spijt, de andere acts zorgden voor een swingende 40Up-sfeer. De zanger van de coverband Boney M. Show was een dissonant: de man kan absoluut niet zingen. Maar London Beat, SNAP! en zeker Sugarhill Gang zorgden voor een onvervalst topfeestje. Dat deden ook de dj's Marco V. en Benjamin Bates in de andere area met een nostalgische Danssalon-revival.

Of Harry de Winter met zijn 40Up Zomerfestival in 2019 terugkeert is dus nog onzeker. Mocht het evenement verdwijnen, dan is dat zeker een gemis op de Eindhovense festival-kalender.

