Ton Engels uit Asten geeft optreden in Eindhoven: De meeste liedjes ontstaan vanzelf

Violiste Jessica Lukken wint Archipel Concours

9:40 EINDHOVEN - De winnaar van het Eurovisie Songfestival heeft altijd het laatste woord; hij of zij mag zijn of haar liedje tot slot van de avond nog een keer zingen. Zondagmiddag in de grote zaal van het Muziekgebouw Eindhoven sloot de dertienjarige violiste Jessica Lukken de voorstelling af.