Tonpraters en Jeroens Clan op driedaags Eindhovens Comedy Festival in Pand P

Vrijdag 24 januari wordt afgetrapt met een heuse tonpraatavond, die wordt afgesloten door inmiddels gelauwerd cabaretier, maar ook meervoudig tonpraatkampioen Rob Scheepers. Zaterdag 25 januari is de finale van de tweede editie van de Comedymatch, een van de zeldzame comedywedstrijden in het zuiden. Zes finalisten mogen hun talenten vertonen en jury en publiek overtuigen met hun beste grappen. Ook een ‘gast-act van formaat’ wordt deze avond beloofd. Zondag 26 januari wordt het festival afgesloten met Arie Koomen, bekend van onder meer De Lama’s, Arie & Silvester, en met Jeroens Clan, het trio uit Best en Eindhoven dat in 2018 in de finale stond van het toonaangevende Leids Cabaret Festival. De groep - Bram Kroon, Jip de Poorter en Matthias Tuns - toert momenteel met een try-out van het programma ‘Tere Zieltjes’ door het land. De regie van deze show is in handen van oud-Eindhovenaar Pieter Bouwman.

Eindhoven Comedy Festival, 24 t/m 26 januari Pand P, Eindhoven. Jeroens Clan is met de try-out van ‘Tere Zieltjes’ ook te zien o.a. vrijdag 17 januari in Zijtaart (het Klooster), zaterdag 18 januari in De Klepel in Asten, vrijdag 31 januari in Venhorst (De Horst), 7 maart in Son (Vestzaktheater) , 13 & 14 maart Best (theatercafé Chantant) en 29 en 30 mei in Best (‘t Tejaterke).