Toon Kortooms, de schrijver van Beekman en Beekman, wilde altijd weer terug naar Griendtsveen

Recensie Indringend boek over Antje, dochter van een NSB’er: als uitschot behandeld, maar geen beest

EINDHOVEN - Jeugdboeken over de Tweede Wereldoorlog gaan zelden over degenen die ‘fout’ waren. Bianca Mastenbroek uit Eindhoven schreef een indringend en genuanceerd boek over Antje, dochter van een NSB’er.

10 augustus