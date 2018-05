Torens in de regio vertellen mooie verhalen

Video 'Mestizo'-pioniers terug op podium in Effenaar Eindhoven: ‘De mensen hebben op ons gewacht’

2 mei EINDHOVEN - Begin jaren negentig waaiden ze samen met kleurrijke geestverwanten Mano Negra (met Manu Chao) als een exotische wervelwind over de Europese podia: het kleurrijke Franse Les Négresses Vertes. Vrijdag zijn ze voor even terug, in de Effenaar in Eindhoven en maandag in Paradiso. Zonder frontman Helno uiteraard, die is al 25 jaar dood. Bericht uit Parijs.