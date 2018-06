TU/e-studenten laten zich inspireren door 'fantastische' gebouwen

De bouwwerken in de foto’s van Dujardin (1971) lijken op het eerste gezicht echt, - en sommige zouden in bepaalde Oostbloklanden niet misstaan - maar zijn geheel ontsproten aan zijn fantasie. Masterstudenten Bouwkunde van TU/e proberen bij Pennings elementen van zijn verzinsels na te bouwen. De foto’s van Dujardin worden via een een beamer getoond in de ruimte waar de maquettes van de studenten staan opgesteld.

In 2008 kreeg Dujardin internationale bekendheid met 'Fictions', een reeks digitale beeldmontages. Door foto's van echte gebouwen digitaal te bewerken ‘tekent’ hij surreële, fictieve gebouwen.

De reeks werd tentoongesteld in Bozar in Brussel. Later volgden exposities in andere landen. Werk van de fotograaf werd aangekocht door onder meer Metropolitan Museum en MoMA.