Twee boeken in zes maanden tijd van Wim Daniëls

'Entertain­ment­ge­hal­te 7th Sunday Festival is erg hoog'

14 mei ERP - Bijna uitverkocht is-ie, de tiende editie van het 7th Sunday Festival in Erp. ,,Bijna alle tickets zijn weg. Dan zitten we op veertigduizend", zegt Geertje van Zoggel, die de pr verzorgt voor organisator Par-T. De tiende editie is geen jubileum. ,,Bij ons zijn dat alleen getallen die deelbaar zijn door zeven. Dus over vier jaar weer."