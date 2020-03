Uitzonderlijk schilderij Vincent van Gogh uit Nuenense periode in aanbieding voor 14 miljoen euro

In 1967 liep het toch anders, toen in Engeland het schilderij ‘Boerin voor een hut’ uit 1885 van de Brabander voor 5 euro van eigenaar verwisselde. Vanaf komende zaterdag wordt het aangeboden op de vermaarde Tefaf-kunstbeurs in Maastricht. Vraagprijs: 14 miljoen euro.



Het is uitzonderlijk dat zo’n licht en groot werk van Van Gogh uit zijn Nuenense periode wordt aangeboden. Het meet 63 bij 112 centimeter en is geschilderd in juli 1885. Van Gogh verbleef destijds bij zijn ouders; vader Van Gogh was er predikant. Onder het schilderij zit nog een schildering, van een ploegende boer, gemaakt in opdracht van goudsmit Antoon Hermans, die het wilde gebruiken voor zijn woning aan de Keizersgracht 15 in Eindhoven.