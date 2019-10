Urban scene grote winnaar Eindhoven Cultuurprijzen

Het breakdance-collectief The Ruggeds uit Eindhoven kreeg de Waarderingsprijs 2019 en Angelo Martinus, die aan de wieg stond van de stedelijke cultuur in de stad, onder meer met Emoves, ging aan de haal met de Rabo Publieksprijs. Het platform Plasma, dat wordt bestierd door vrouwelijke en queer ontwerpers, muzikanten en kunstenaars, ontving de Stimuleringsprijs 2019.

De cultuurprijzen van de stad Eindhoven worden sinds drie jaar uitgereikt door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Ze bestaan uit een geldbedrag van 7.500 euro en een sculptuur, gemaakt door Studio Edhv. De prijzen worden uitgereikt aan een kunstenaar of instelling die een culturele prestatie heeft geleverd die een duidelijke meerwaarde is voor de stad. Vorig jaar gingen de prijzen onder meer naar theatergroep Afslag Eindhoven en uitgeverij Plint.

De jury heeft bij haar besluitvorming dit jaar met name gekeken naar wat de genomineerde betekent voor de stad, wat de impact is voor Eindhoven en of het onderscheidend is wat de kandidaat doet. Voor de Publieksprijs zijn 3600 stemmen uitgebracht, 600 meer dan in 2018.

Een voorbeeld voor veel jongeren, dat is The Ruggeds, het danscollectief dat de Waarderingsprijs kreeg uitgereikt door juryvoorzitter Angelique Bellemakers. De voorbeeldfunctie van de dansgroep en hun ambassadeurschap, werden uitvoerig geprezen.

Angelo Martinus stond mede aan de wieg van de urban scene in Eindhoven, deed dat eerst vanuit een jongerencentrum in Woensel, later n Dynamo en ging verder met Mad Skills, The Ruggeds en Emoves. Ook projecten waarin ouderen in contact komen met urban, is van zijn hand.