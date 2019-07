Vampire Weekend schittert op de zaterdag van Down the Rabbit Hole

Recensie Zinderende zegetocht van De Staat op eerste dag festival Down The Rabbit Hole

6 juli BEUNINGEN - De zesde editie van Down The Rabbit Hole was op vrijdag, haar eerste dag, al een flink eind op streek, toen Torre Florim riep: ,,En wie niet springt, die is voor Vitesse.” Florim is frontman van de Nijmeegse rockband De Staat. Alle mensen, en dat waren er heel wat, bij het podium sprongen.