Van Abbe en De Witte Dame in Eindhoven decor van kinderboekenserie ‘Toen & Hier’

Vorig jaar lanceerde de serie drie boeken gemaakt door Eindhovense auteurs en illustratoren. Een van de boeken speelt zich af in het Klokgebouw, tijdens het Sinterklaasbombardement in 1942. Een boek is gekoppeld aan het Parktheater in de jaren 70 en in het derde boek wordt de TU/e vanuit kinderogen beleefd. Uitgever Sandra Bosch: ,,Jeugdliteratuur speelt zich zelden af in Brabant. Dat is jammer, want verhalen zijn de perfecte manier om een nieuwe generatie te binden aan de omgeving. Als de lezer op de fiets naar de plek kan waar het allemaal afspeelde, maakt dit het verleden tastbaar.”

Het nieuwe boek over Van Abbemuseum wordt geschreven door Anja Frieling, tweemaal winnaar van de Eindhovense Schrijfprijs. Het verhaal is nog geheim, maar het speelt zich af in de tijd van Henri van Abbe, en er is een sleutelrol voor een kunstwerk van Jan Sluijters.

Het boek over de Witte Dame wordt geschreven door Hessel Rippe. Eerder schreef hij de historische jeugdroman De dag van Sint-Vitus, over de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Voor de Witte Dame gaat hij minder ver de geschiedenis in; het verhaal speelt zich af in de tijd dat het pand in gebruik was door Philipsmedewerkers.