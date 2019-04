Van Abbe in Eindhoven maakt kans op grote museumprijs

‘De Blauwe Maagd’ van regisseur Tim Klok uit Nuenen wint publieks­prijs op filmfesti­val, Bokma is ‘Beste Acteur’

10:19 De korte film ‘De Blauwe Maagd’ is dit weekend in de prijzen gevallen op het International Short Film Festival in Middelburg. Regisseur is Tim Klok uit Nuenen, de producenten Puck Mickers en Carl van de Wetering van het Gemertse VandePunt Filmproducties.