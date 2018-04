Van Abbemuseum gaat samenwerken met Van der Valk-hotel Eindhoven

Deze vitrine, een glazen kar, ontworpen door Piet Hein Eek, werd vanochtend geplaatst in de entreehal van het hotel. Het is de bedoeling dat er een paar keer per jaar een wisselende collectie uit het Van Abbe op te zien is, zegt Ilse Cornelis van het Van Abbe. ,,Het Van der Valk heeft al langer de wens om hun gasten iets mee te geven van de stad, ze werken bijvoorbeeld ook samen met Eindhovense ontwerpers. Voor ons is het ook heel belangrijk om mensen kennis te laten maken met onze collectie, zeker mensen die we normaal niet bereiken. We hopen natuurlijk dat ze hierdoor uiteindelijk ook de drempel van ons museum overgaan."



Piet Hein Eek lag als eerste 'curator' voor de hand. Cornelis: ,,We hebben al langer een vitrine met onze kunst bij hem staan. Maar de samensteller van de Van der Valk-collectie kan straks ook een topvoetballer zijn, een wetenschapper, of misschien wel de receptionist van het hotel."