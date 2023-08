Van Abbemuseum en Eindhoven Museum kopen gezamenlijk tekeningen van Jan Toorop aan

EINDHOVEN - De bekende kunstenaar Jan Toorop maakte in 1918 een paar bijzondere tekeningen in de Eindhovense sigarenfabriek Mignot en De Block. Twee daarvan zijn nu aangekocht door het Van Abbemuseum en het Eindhoven Museum.

Op de twee krijttekeningen die Jan Toorop (1858-1928) maakte, zijn vrouwen in blauwe werkkleding te zien die aan het werk zijn in de Eindhovense sigarenfabriek Mignot en De Block. Deze fabriek was in het begin van de twintigste eeuw een tijdlang de grootste werkgever van de stad. Een van de eerste die steeds meer vrouwen in dienst nam bovendien.

Fortuin met sigaren

De tekeningen geven niet alleen een inkijkje in de geschiedenis van Eindhoven, maar hebben ook een link met het Van Abbemuseum. Henri van Abbe, die het initiatief nam voor het museum dat in 1936 opende, had zijn fortuin verdiend als sigarenhandelaar. Toorops tekeningen waren tot voor kort in het bezit van familieleden van Adolph Mignot, een van de oprichters van Mignot & De Block. het Eindhoven Museum ontving de tip die leidde tot de aankoop van de werken.

Het is voor het eerst dat de twee Eindhovense musea gezamenlijk een aankoop doen. De musea zijn momenteel in gesprek over waar Toorops tekeningen voor het eerst te zien zullen zijn.

Volledig scherm Jan Toorop maakte in 1918 twee tekeningen van arbeidsters in de Eindhovense sigarenfabriek Mignot en De Block. In 2023 werden deze tekeningen gezamenlijk aangekocht door het Van Abbemuseum en het Eindhoven Museum. © Max Kneefel